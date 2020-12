Devido à suspensão das atividades presenciais, em razão da pandemia da Covid-19, o calendário escolar das escolas públicas estaduais de Minas Gerais precisou ser reorganizado.

Por isso, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) irá prorrogar automaticamente no sistema os contratos de designação firmados para a realização das atividades letivas em 2020. A prorrogação será até 30 de janeiro, data em que se encerra o ano escolar na rede.

A informação foi confirmada pela subsecretária de Gestão e Recursos Humanos da SEE/MG, Ana Costa Rego, durante audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), no mês de novembro.

Calendário Escolar

O novo Calendário Escolar de 2020 foi instituído pela Resolução SEE nº 4.422 publicada no Diário Oficial de Minas Gerais no dia 1º de outubro.

O documento estabelece procedimentos de ensino, diretrizes administrativas e pedagógicas do calendário escolar de 2020.

De acordo com o texto, o ano escolar na rede estadual de ensino será encerrado no dia 30 de janeiro de 2021. Estava previsto o recesso escolar do período de 13 a 16 de outubro e estão descritos os de dezembro, dos dias 22 a 24 e, também, dos dias 28 a 31.

Fonte: educação.mg.gov.br