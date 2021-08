A Secretaria Municipal de Educação e Esportes torna público o resultado das inscrições e convoca os pais e/ou responsáveis para efetivarem a matrícula dos alunos, que deverão ser realizadas na sede da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, localizada na Travessa Padre Leão João Dehon, 60 – Bairro Santa Tereza, nos horários de 7h30 às 11h30 e de 13h às 16h no período de 12 a 17 de agosto de 2021. (confira o link).

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA

• I – Certidão de Nascimento da criança (cópia);

• II – Documento de Identidade, se possuir (cópia);

• II – CPF da criança, se possuir (cópia);

• III – Comprovante de residência recente, no nome de um dos pais/responsáveis (água, luz, telefone, internet); no caso, de casas alugadas/cedidas é necessário à apresentação do contrato de aluguel ou comprovação de cessão do imóvel devidamente registrados (cópia);

• IV – Declaração de Transferência, com indicação do ano de escolaridade que a criança deverá ser matriculada em 2021, (posteriormente o documento original deverá ser entregue na unidade de ensino) – Documento Original;

• V – Apresentação de documento de identidade e do CPF, de um dos pais/responsáveis pela criança (cópia);

• VI – Relatório emitido pela Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Humano, para comprovação da situação de vulnerabilidade social vivida pela criança e sua família, original e cópia; (Somente para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social).

• VII – Cartão do Programa Bolsa Família, se possuir (cópia).

• VIII – Lembrando que caso a criança seja declarada público da Educação Especial, apresentando deficiência de natureza física, mental e intelectual ou sensorial, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Altas Habilidades/Superdotação, terá a sua matrícula compulsória, sendo necessária a apresentação de documento médico (cópia).

O não comparecimento de um dos pais/responsáveis, dentro do período de matrícula previsto portando todos os documentos mencionados, acarretará a perda da garantia da vaga naquela instituição, devendo a criança se submeter ao processo de ocupação de vagas remanescentes.

Fonte: Decom