A secretária de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, e o controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontenelle, tiveram oportunidade de conhecer mais de perto, na manhã desta terça-feira (5/11), os resultados do projeto “CGE Presente”. Eles visitaram a Escola Estadual Padre João de Mattos Almeida, em Belo Horizonte, uma das dez unidades da rede pública estadual de ensino que foi sorteada para participar da iniciativa.

O “CGE Presente” é um projeto da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE), que tem por objetivo verificar a regularidade da aplicação de recursos públicos estaduais nas áreas de Educação, Saúde, Segurança Pública e Assistência Social de forma a atuar preventivamente. O primeiro ciclo da iniciativa, encerrado em setembro deste ano, teve como tema a alimentação escolar.

Desde o início do projeto, as escolas participantes receberam visitas das equipes da CGE e da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) que conheceram um pouco do dia a dia das instituições, além das possíveis dificuldades enfrentadas pelos gestores.

“A equipe visitou e esteve presente na escola com o intuito de entender as nossas dificuldades e buscar soluções. Eles conversaram com alunos e servidores. Tudo foi construído gradativamente”, contou o diretor da E.E Padre João de Mattos Almeida, Adimar Fonseca da Silva.