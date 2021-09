Preparando o retorno das aulas presenciais no sistema híbrido, a Secretaria Municipal de Educação e Esportes entregou, na tarde desta terça-feira (14), livros literários para a Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Foram adquiridos 675 volumes, sendo 330 para a Educação Infantil e 345 para o Ensino Fundamental.

Na oportunidade, o Prefeito Eugênio Vilela entregou os livros para as diretoras das Unidades de Ensino Célia de Melo; Professor José Juvêncio; Doralice Carvalho Ribeiro e Professor José Jerônimo.

No entanto, todas as 25 Unidades da Rede Municipal receberão os exemplares. O investimento em materiais didáticos e pedagógicos é mais um dos muitos investimentos que o Município vem realizado para proporcionar o retorno com segurança e qualidade aos alunos da Rede Municipal de Ensino.