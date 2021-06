O Exame Municipal de Avaliação Diagnóstica (EMAD), implantado pela Lei 5.634 de 25 de maio de 2021, é ofertado aos alunos da Educação Infantil do 1º e 2º período e do Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes

A aplicação da segunda etapa do EMAD-2021 ocorre na próxima semana e as provas já foram enviadas para as instituições escolares, para que possam ser entregues e realizadas pelos estudantes da rede municipal de ensino, que durante a pandemia estão estudando remotamente através do Programa Municipal de Atividades Tutoradas (PMAT).

Além de assegurar o direito à aprendizagem, o exame possibilita conhecer as dificuldades apresentadas pelos alunos, avaliando suas competências e habilidades adquiridas ao longo do processo de ensino-aprendizagem. E, por isso, uma ferramenta fundamental na orientação de práticas pedagógicas.

Fonte: Decom