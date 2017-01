Atendendo aos pedidos dos municípios, os Jogos do Interior de Minas (JIMI) estão de volta. A competição, substituída desde 2012 pelos Jogos de Minas Gerais, volta ao calendário da Secretaria de Estado de Esportes (Seesp) em 2017 em seu formato original.

“Essa mudança visa atender os interesses dos participantes que solicitaram, nos últimos anos, o retorno do evento no formato como era na década de 1980. A intenção de contar apenas com participantes do interior começou a ser formulada pelo ex-secretário de Estado de Esportes, Carlos Henrique, e neste ano, conseguimos concretizá-la”, explica o secretário de Estado de Esportes em exercício, Ricardo Sapi.

Outra novidade é a possibilidade de atletas não federados participarem dos Jogos, bem como os federados. “A filiação às federações esportivas não será uma condição para que a equipe ou o atleta estejam na competição neste ano. Queremos garantir, dessa forma, um acesso maior de atletas, uma melhor integração entre os municípios e o aumento da possibilidade de surgimento de novos talentos”, destacou Sapi.

Para o secretário, o retorno do formato tradicional do evento soma-se às conquistas da Seesp desde a sua criação de forma independente. “O retorno do JIMI será, com certeza, uma grande conquista para este governo, porque vai ao encontro do que os municípios desejavam. Vamos trabalhar para que possamos retomar o grande número de participantes como era no passado, quando contamos com mais de 25 mil atletas”, concluiu.

JIMI terá três etapas

Em 2017, o JIMI é realizado em três etapas: microrregional, regional e estadual. A primeira delas terá início em abril, com as disputas das modalidades coletivas nos naipes masculino e feminino: basquete, futsal, handebol e voleibol. A segunda etapa será realizada em junho, com as mesmas modalidades.

Já a etapa estadual acontece em dois momentos: em setembro, serão executadas as modalidades coletivas. Diferente do que aconteceu em 2016, as equipes classificadas serão agrupadas em apenas uma divisão.

Já em outubro, serão realizadas as disputas dos esportes individuais e paralímpicos: atletismo (paralímpico e convencional), natação (paralímpica e convencional), ciclismo speed, ciclismo mountain bike, natação, judô, karatê, taekwondo, xadrez, bocha paralímpica e basquete em cadeira de rodas.

As inscrições para municípios e atletas interessados em participar do JIMI serão abertas em fevereiro. Até o final do mês de janeiro será divulgado o regulamento dos Jogos. Criado em 1985, o JIMI chega neste ano à sua 33ª edição.

Publicado Cadernos de Encargos

Foram publicados, na última semana, os Cadernos de Encargos para as três etapas do JIMI. Os municípios interessados em sediarem alguma das fases da competição podem se inscrever até 27 de janeiro.

Para isso, é necessário preencher os formulários disponíveis no site e enviá-los à Superintendência de Programas Esportivos da Seesp.

Endereços para envio dos projetos de sediamento do JIMI até 27 de janeiro:

Diretoria de Eventos Esportivos

Secretaria de Estado de Esportes

Rodovia Papa João Paulo II, 4143 – Prédio Minas – 8º andar

Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG

CEP: 31.630-901.