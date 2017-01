A partir da próxima segunda-feira (9), o atendimento ao público por parte da Secretaria de Fazenda, da Prefeitura de Formiga, terá novo horário. O atendimento será das 10h às 16h.

De acordo com a nota enviada pela Secretaria de Comunicação, o secretário municipal de Fazenda, Cleuton Alves Lima, explicou que a decisão de alterar o horário de atendimento ao público foi tomada em conjunto com o prefeito Eugênio Vilela. “Nós decidimos acompanhar o horário do atendimento bancário, que é das 11h às 16h. Como o prefeito também quer dar mais comodidade ao cidadão, então solicitou que colocássemos uma hora a mais de atendimento, começando assim às 10h”.

Cleuton Lima destacou que essa mudança ocorre por entender que o volume de trabalho interno na pasta é grande. “E precisamos dos servidores também voltados para esse serviço. No novo formato, poderemos fazer nosso trabalho da melhor maneira possível, tanto para o público como internamente”, explicou.