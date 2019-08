O Governo de Arcos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Integração Social (SEMDIS), abre inscrições para cursos de qualificação profissional, que abrange as áreas de beleza e serviço – Barbeiro, Design de Sobrancelhas, Maquiagem e Pedreiro.

As inscrições estão abertas no período de 20 de agosto a 20 de setembro, de 08hs às 11hs e de 13hs às 16hs – (para Maquiagem, Design de Sobrancelhas e Barbeiro) e de 20 de agosto a 30 de agosto, nos mesmos horários (para o curso de Pedreiro), na própria Secretaria de Integração Social, localizada na Rua Messias Macedo, nº 785 – Centro. Importante estarem munidos dos documentos pessoais (CPF e Identidade). Os cursos são voltados para os beneficiários de programas da SEMDIS ou que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal.

O secretário de Desenvolvimento e Integração Social Otávio Miranda sempre reforça que esse projeto pretende possibilitar a inclusão das pessoas no mercado de trabalho. “Apostamos na autonomia social, pois essa iniciativa de realizar os cursos profissionalizantes promoverá o conhecimento teórico e prático, além de proporcionar uma transformação socioeconômica dos participantes”.