A Secretaria Municipal de Obras e Trânsito divulgou, mais uma vez, a relação dos trabalhos realizados do dia 20 ao dia 24 de julho. Além das diversas atividades desenvolvidas na área urbana, muito foi feito, também, nas comunidades rurais. Confira.

• Restauração do pavimento na Rua João Batista Souza Junior, na Vila Didi

• Construção de calçada na Rua Lassance Cunha

• Pintura no Terminal Rodoviário

• Restauração de pavimento na Rua Nicodemos Bueno dos Santos

• Manutenção da sinalização horizontal na Rua Doutor Teixeira Soares

• Pavimentação de travessias elevadas no cruzamento da Avenida Paulo de Brito com a Rua Lassance Cunha, no Bairro Quinzinho

• Vistoria e manutenção nos semáforos da cidade

• Construção de mata-burros na Comunidade Santa Luzia

• Trabalhos de manutenção das estradas nas comunidades Gonçalves, Lagoa dos Patos, “Gif” e Baiões