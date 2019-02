A Secretaria de Obras e Trânsito, por meio do Departamento de Manutenção das Estradas Rurais tem encontrados dificuldades para melhorar o acesso às comunidades.

Para o êxito do serviço é necessário que proprietários de terras e cultivadores auxiliem no processo de construção e conservação de áreas de escoamento das águas da chuva.

De acordo com o encarregado de manutenção de estradas rurais, Geraldo Alexandre de Castro (Marrom) o serviço é importante para evitar que poças de água sejam formadas pelo caminho e comprometam a conservação das vias. “Nas estradas rurais, as equipes de servidores abrem caminhos para desviar as enxurradas. No entanto, alguns proprietários de terras fecham os espaços destinados à vasão. É fundamental que eles auxiliem, quando possível, na abertura de novos escoamentos, na construção de cacimbas, para aproveitamento da água da chuva na irrigação das plantações e no cuidado com o gado, e evitem plantar eucalipto próximo às estradas, pois dificulta a passagem das máquinas para a realização dos trabalhos”, ressaltou.

Solicitações de melhorias das estradas rurais podem ser feitas na secretaria de Obras e Trânsito, obedecendo alguns procedimentos. No entanto, devido a alguns fatores, como cronograma interno de atividades, demanda e períodos chuvosos, o atendimento poderá não ser imediato.