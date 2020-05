A Secretaria de Políticas Sociais de Córrego Fundo tem empreendido uma gestão proativa, buscando proteger a cidade, ao mesmo tempo em que preserva os direitos sociais das camadas menos favorecidas da população.

Neste sentido, a pasta tomou uma série de medidas e vem executando ações, desde o surgimento e expansão da Covid-19 no Brasil, seguindo sempre as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde), Ministério da Saúde, Sedese (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social), bem como legislação emitida pela Prefeitura Municipal de Córrego Fundo.

O objetivo é o enfrentamento consciente da Covid-19, sem deixar de atender aos direitos sociais dos cidadãos córrego-fundenses.

Confira as principais ações realizadas até o momento:

Interrupção preventiva das atividades dos grupos Viva Mulher e Melhor Idade, assim como os grupos de crianças e jovens, atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e grupos de musicalização, que inclui aulas de violão e flauta e coral.

Cadastro e distribuição de Kits Merenda adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, atendendo à Lei nº 13.987 de 07 de abril de 2020 e Resolução nº 02 de 09 de abril de 2020.

Apoio e instrução no cadastramento do Auxílio Emergencial do Governo Federal destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados e famílias inseridas no Cadastro Único.

Atendimento presencial com apoio para usuários inscritos no CAD-UNICO e beneficiários do Programa Bolsa Família.

Atendimento do Conselho Tutelar

Atendimentos emergenciais de Assistência Social relacionados a casos específicos de vulnerabilidade social.

Cadastramento e acompanhamento da inscrição de famílias para recebimento do Bolsa Merenda, do Governo Estadual.

Atendimentos presenciais no CRAS – 121 atendimentos em abril e 7 visitas domiciliares.

Liberação de benefício eventual do CRAS – Cesta básica.

A Secretaria de Políticas Sociais se compromete a manter o atendimento efetivo, através da atuação de sua equipe, fornecendo proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

No entanto, alerta que este é um momento muito delicado e que é preciso que toda a população esteja consciente da importância do isolamento social. A recomendação é para que todos fiquem em casa e só saiam em casos de extrema necessidade, seguindo os protocolos dos órgãos de saúde e a legislação municipal, com a utilização de álcool em gel e de máscara.

Fonte: Prefeitura de Córrego Fundo