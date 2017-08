A Prefeitura de Formiga solicita o apoio da população para que o mosquito Aedes aegypti seja eliminado de vez do município, já que a temporada de chuvas e calor está chegando.

Os agentes de controle de endemias da Secretaria de Saúde têm trabalhado muito nos últimos meses para eliminar os focos de proliferação do mosquito. Eles têm feito visitas domiciliares, instalado telas de proteção em caixas d’água e tambores, mutirões de limpeza, entre outras ações.

As dicas para combater o Aedes aegypti já são velhas conhecidas do cidadão. As principais são: não deixar água acumular; colocar areia nos vasos de plantas; jogar fora ou fazer furos em pneus velhos; manter latas e garrafas com a boca para baixo; e cobrir caixas d’água e piscinas.

“Estamos trabalhando com todas as forças para eliminar de vez esse risco. Mas, para conseguirmos um bom resultado, precisamos do apoio da população formiguense”, comentou o coordenador do Setor de Controle de Endemias, Carlos Antônio de Castro.