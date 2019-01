A Secretaria de Saúde de Formiga divulgou algumas dicas sobre prevenção à dengue, chikungunya, zica vírus e febre amarela, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que é um dos principais problemas de saúde pública no mundo.

Embora pareçam doenças pouco agressivas, elas são enfermidades graves, já que podem evoluir para um quadro hemorrágico e a síndrome do choque, caracterizadas por sangramento e queda de pressão arterial, o que eleva o risco de morte.

Com a chegada do verão, as possibilidades de transmissão das doenças aumentam devido ao fato de o mosquito encontrar condições favoráveis para a sua proliferação nesta época do ano. Com o objetivo de evitar casos ou até mesmo uma epidemia no município, a Secretaria Municipal de Saúde faz os seguintes aconselhamentos para a população:

Evite o acúmulo de água

O mosquito coloca seus ovos em água limpa, mas não necessariamente potável. Por isso, é importante jogar fora pneus velhos, virar garrafas com a boca para baixo e, caso o quintal seja propenso à formação de poças, realizar a drenagem do terreno. Também é necessário manter fechadas tampas de caixas d’água e cisternas.

Coloque tela nas janelas

Colocar telas em portas e janelas ajuda a proteger sua família contra o mosquito. O problema é quando o criadouro está localizado dentro da residência. Nesse caso, a estratégia não será bem sucedida. Por isso, não se esqueça de que a eliminação dos focos da doença é a maneira mais eficaz de proteção.

Lave toda semana as vasilhas que servem de bebedouro para animais

No município, grande parte da população possui animais domésticos. Portanto, lave com bucha ou escova os bebedouros dos animais. Apenas trocar a água não é suficiente, uma vez que os ovos do Aedes aegypti ficam grudados em torno das vasilhas e, quando é colocada água novamente, podem eclodir e dar continuidade ao ciclo evolutivo do mosquito. Os animais não se alimentam das larvas, nem mesmo as galinhas, como muitos acreditam nesse mito.

Coloque areia nos vasos de plantas

O uso de pratos nos vasos de plantas pode gerar acúmulo de água. Há três alternativas: eliminar esse prato, lavá-lo regularmente ou colocar areia. A areia conserva a umidade e ao mesmo tempo evita que o prato se torne um criadouro de mosquitos.

Seja consciente com seu lixo

Não despeje lixo em valas, valetas, margens de córregos e riachos. Assim, você garante que esses locais ficarão desobstruídos, evitando até mesmo enchentes. Em casa, deixe as latas de lixo sempre bem tampadas.

Coloque desinfetante nos ralos

Ralos pequenos de cozinhas e banheiros raramente tornam-se foco do mosquito devido ao constante uso de produtos químicos, como xampu, sabão e água sanitária. Entretanto, alguns ralos conservam água estagnada em seu interior como os ralos de áreas de claridade e varandas. Nesse caso, o ideal é que ele seja fechado com uma tela ou que seja higienizado com desinfetante regularmente.

Limpe as calhas

Grandes reservatórios, como caixas d’água, são os criadouros mais produtivos do mosquito, mas as larvas podem ser encontradas em pequenas quantidades de água também. Para evitar essas pequenas poças, calhas e canos devem ser checados todos os meses, pois um leve entupimento pode criar reservatórios ideais para o desenvolvimento do Aedes Aegypti.

Piscinas e aquários

Piscinas podem se tornar foco do Aedes aegypti, por isso, a atenção deve ser redobrada com a limpeza em épocas de surto. Já no caso dos aquários, peixes são grandes predadores de formas aquáticas de mosquitos, mas nem todos podem se alimentar das larvas, principalmente os peixes ornamentais.

Uso de repelente

O uso de repelentes, principalmente em viagens ou em locais com muitos mosquitos, é um método importante para se proteger contra as doenças. Recomenda-se, porém, o uso de produtos industrializados. Os repelentes caseiros, como andiroba, cravo-da-índia, citronela e óleo de soja não possuem grau de repelência forte o suficiente para manter o mosquito longe por muito tempo. Além disso, a duração e a eficácia do produto são temporárias, sendo necessárias diversas reaplicações ao longo do dia, o que muitas pessoas não costumam fazer.