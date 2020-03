A Secretaria de Saúde de Arcos informou nessa segunda-feira (30) que um morador da cidade está com coronavírus.

A confirmação foi um dos motivos que fez com que o período de isolamento fosse estendido por mais 15 dias por meio de um novo decreto. A decisão foi tomada durante reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

O paciente com coronavírus informado pela secretaria do município ainda não consta no boletim do Estado e do Ministério da Saúde. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Arcos, o paciente é do sexo masculino e tem 66 anos.

Ele foi infectado durante uma viagem de negócios em Belo Horizonte. O exame foi realizado na capital, no sábado (28), onde ele permanece internado, segundo a Prefeitura.