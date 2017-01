A prefeita de Córrego Fundo, Érica Leão, juntamente com a secretária de Saúde, Keli Cristina da Silva, promoveu reuniões entre alguns segmentos da Saúde do município para apresentar os membros da nova gestão, propostas e metas de atuação para o mandato.

Na ocasião, foram apresentadas as mudanças, os objetivos e o compromisso da nova gestão, além de assuntos de funcionalidade das unidades de saúde do município.

Foram apresentados os novos responsáveis pelos setores da Saúde, entre eles: a coordenadora do Controle de Endemias, Sheila Barbosa Campos, a coordenadora de Enfermagem e diretora da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Ramira Borges Martins, o coordenador de Atenção Básica e Epidemiologia, Douglas Luís de Araújo, e a secretária municipal de Saúde, Keli Cristina da Silva.

No dia 27 de dezembro, a reunião foi feita com a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); no dia 03 de janeiro, com o setor de controle de Endemias; e no dia 06 de janeiro, com a equipe de enfermeiros.