A secretaria de saúde de Córrego Fundo realizou, nessa quarta-feira (27) uma blitz educativa com o tema: “Carnaval com Saúde, combinando Diversão e Proteção”. O evento contou com o apoio da Polícia Militar.

O objetivo da campanha foi incentivar a adoção de práticas sexuais mais seguras, assim como o uso do preservativo. “A campanha visa sensibilizar a população em geral sobre a importância do uso do preservativo em qualquer tipo de relação sexual. O preservativo é hoje o maior aliado na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis”, informou o coordenador da Atenção Primária, Douglas Araújo.

Cerca de 1.300 preservativos foram distribuídos para motoristas e pedestres que passavam pelo local. Na oportunidade, também foram feitas orientações sobre uso de bebidas alcoólicas e direção, além de orientações sobre dengue.

A secretaria de saúde informa que nas unidades de saúde, estão disponíveis preservativos gratuitos para a população.