O Ministério da Saúde emitiu nesta quinta-feira (16) uma nota técnica e informativa mudando os critérios de vacinação de adolescentes. Pessoas de 12 a 17 anos sem comorbidades foram excluídos da vacinação contra a Covid-19.

Segundo consta no documento, a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 revisou a recomendação para imunização contra Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos, restringindo a vacinação somente aos seguintes grupos:

a) População gestantes, as puérperas e as lactantes, com ou sem comorbidade, independentemente da idade dos lactentes;

b) População de 12 a 17 anos com deficiências permanentes;