A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) , com base nos seis casos da doença confirmados na unidade prisional e quase 40 suspeitos, declarou surto da Covid-19 na Penitenciária Regional de Formiga.

A informação foi divulgada no início da tarde desta quarta-feira (24), pela administração municipal de Formiga.

O secretário de Saúde, Leandro Pimentel, explica que o Estado está considerando “surto” quando há registro, de pelo menos duas pessoas com “confirmação” da doença em locais como asilo, albergue ou abrigo.

Desta maneira, a constatação feita pela SES-MG não se refere à cidade de Formiga como um todo, quando, se fosse o caso, o registro seria feito como “endemia”. Os seis detentos diagnosticados com o vírus continuam isolados em uma cela na ala da enfermaria e não apresentam outras complicações de saúde.

Informação Equivocada

Em nota, a administração municipal ainda desmentiu informação que circulou nesta manhã, na região, em um site de notícias, cujo título é: “Lagoa da Prata, Formiga e Bom Despacho estão entre as cidades com surto da Covid-19”. O texto pode levar o leitor à interpretação de que há um “surto” em toda cidade, o que não é a realidade, e não apresenta a informação de que o registro é referente apenas à Penitenciária de Formiga.

Casos da doença

No dia 10 de junho, o Portal Últimas Notícias divulgou com exclusividade a confirmação de três casos do novo coronavírus na Penitenciária de Formiga, todos em detentos.

Com o aparecimento dos casos, os policiais penais passaram a ser testados e outros 3 presidiários tiveram o resultado do exames positivo para a doença. Atualmente, há Há na Penitenciária, outros 38 casos considerados “suspeitos”.