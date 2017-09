A Secretaria de Saúde de Formiga divulgou nesta segunda-feira (25), dicas para que o paciente da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) aproveite melhor as consultas médicas. A intenção é melhorar o atendimento aos funcionários.

Uma das principais e mais importantes instruções é quanto à apresentação do cartão SUS. Ele é a identidade do cidadão no sistema de saúde e sua apresentação é obrigatória antes da consulta. O cartão pode ser feito nos Programas de Saúde da Família (PSF’s) e na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no edifício Antônio Vieira, à rua Doutor Teixeira Soares, 264.

Dicas para melhor aproveitamento das consultas

Leve o cartão do SUS. Ele é sua identidade no Sistema de Saúde.

Leve todas as receitas e os medicamentos em uso, prescritos ou não pelo médico, incluindo medicamentos naturais

Leve todos os exames realizados, mesmo que não tenham sido pedidos pelo médico com quem irá se consultar. Leve os últimos exames realizados, mesmo que tenha mais tempo, eles podem ser úteis para o Médico.

Anote seus problemas, colocando os principais na frente. Isso facilita a consulta e evita que você se esqueça de falar durante a consulta.

Não chegue atrasado. Caso isso ocorra a equipe pode colocar outro paciente em seu lugar e sua consulta será reagendada.

Use roupas confortáveis e fáceis de serem retiradas caso seja necessário, facilitando o exame físico.

Comece a consulta informando ao médico o que sente, esclarecendo seus problemas da melhor forma possível. Não solicite ao médico a realização de exames ou encaminhamentos para outros médicos pois isso faz parte da conduta médica e somente ele, após a consulta, poderá indicar o melhor para você.

Se achar necessário leve alguém de sua confiança com você à consulta para ajudá-lo a entender e anotar o que o médico está dizendo.

Não deixe o consultório com dúvidas.

Siga todas as orientações dadas por seu médico. Use adequadamente os medicamentos prescritos, nas doses corretas e horários adequados.

Não deixe de pegar os exames realizados. Esses exames custaram caro para você ou para o sistema de saúde e podem indicar algum problema importante que necessita ser tratado.

Evite fazer exames desnecessários. Exames de rotina para a população em geral são desnecessários, devendo ser realizados apenas quando o médico suspeita de alguma doença ou exames para alguma população especifica (exemplo: preventivo do colo de útero em mulheres entre 25 anos e 64 anos, independente de sintomas).

Lembrar que realizar atividades físicas regulares e uma alimentação saudável evita vários problemas de saúde, além de melhorar alguns problemas já instalados. Converse com seu médico ou sua equipe para auxiliar nessas medidas.