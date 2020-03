Redação Últimas Notícias

A Secretaria de Saúde divulgou nesta terça-feira (10) mais uma “Dica da Semana” para evitar a proliferação do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A orientação da semana é sobre os cuidados com as plantas. “Para impedir que a dengue chegue a Formiga, a melhor forma é combater os possíveis focos, que são locais propícios para proliferação do mosquito Aedes Aegypti. Muitas residências possuem vasos de plantas, com finalidade de ornamentação ou por hobby mesmo, mas representa uma ameaça à saúde pública se tiver o pratinho”, informa a pasta.

Fique de olho no que fazer para ficar livre da dengue nesse recipiente: