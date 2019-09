O exercício da empatia e da comunicação é fundamental na busca pela saúde mental e qualidade de vida. Com esse foco, o Ministério da Saúde realiza em todo o Brasil a campanha “Setembro Amarelo”, que coloca em pauta a prevenção do suicídio e a valorização da vida.

O tema deste ano é: “Na Direção da Vida – Depressão Sem Tabu”. O Setembro Amarelo é uma oportunidade de combater preconceitos acerca da depressão, divulgar informações sobre saúde mental e construir espaços de encontro, afeto e valorização da vida.

Pensando nisso, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Formiga preparou uma série de atividades ligadas ao Setembro Amarelo e convida toda a comunidade a participar.

“Juntos podemos quebrar o tabu acerca da depressão e do suicídio. Cada vida é importante e merece ser valorizada! Participe das atividades do “Setembro Amarelo”, que serão realizadas no Caps II de Formiga”, destacou a secretaria.