A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na sexta-feira (29), que terá como parceiro o Rotary Club de Formiga em evento na praça São Vicente Férrer, previsto para acontecer no final de outubro.

A intenção das partes é realizar a quinta edição do Unidos Pela Saúde juntamente com a divulgação da campanha de vacinação da poliomielite. Na programação deverão ser oferecidas diversas atrações culturais e musicais, além de outras atividades.

Os primeiros detalhes foram definidos em reunião entre o secretário municipal de Saúde, José Geraldo Pereira, a adjunta Denise Mota, e os rotarianos Hugo Inácio e Anderson José de Souza. “Toda parceria é positiva para a secretaria e para os cidadãos formiguenses. O Rotary é uma entidade séria e só tem coisas boas a nos oferecer”, comentou o secretário.

Além de todas as atividades oferecidas pelo Unidos Pela Saúde, como aferição de pressão, atualização de cartão de vacinação e confecção de cartão do SUS, a Secretaria Municipal de Saúde espera contar com a participação da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas (Acccom), recém inserida no hall de parceiros da pasta. A intenção é promover uma ação ligada ao Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama.