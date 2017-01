A Secretaria Municipal de Saúde vem recebendo diversos questionamentos sobre um suposto processo seletivo. A pasta esclarece que não abriu nenhum.

Segundo o setor de recursos humanos da Secretaria, a notícia de que um processo seletivo foi aberto não passa de um boato e, quando algum procedimento de contratação de pessoal for iniciado, as informações estarão disponíveis no site da Prefeitura.