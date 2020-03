A Prefeitura está atuando na campanha contra a proliferação do novo coronavírus em Formiga.

Na noite deste sábado (21), servidores da Secretaria de Saúde realizaram uma ação de conscientização em bares, restaurantes e similares para informar aos proprietários sobre as regras contidas no Decreto Municipal de Emergência em Saúde, acerca dos atendimentos neste período crítico.

De acordo com o documento elaborado pelo Executivo e publicado no dia 19 de março, tais estabelecimentos deverão atuar com a capacidade permitida para atendimentos reduzida em 50%, devendo existir distância mínima de um metro e meio entre as mesas.

No entanto, durante a abordagem, a equipe informou sobre o Decreto Estadual, anunciado pelo governador Romeu Zema, que dispõe sobre o cancelamento do atendimento ao público a partir desta segunda-feira (23), sendo autorizada somente a preparação e entrega dos gêneros alimentícios.