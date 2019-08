A Secretaria de Saúde de Formiga realizará um mutirão de exames laboratoriais. De acordo com a Prefeitura, a finalidade é zerar a fila de espera de solicitações.

Segundo dados da administração municipal, atualmente 1600 pacientes estão aguardando para realizar algum tipo de exame e existe uma lista de, aproximadamente, 12 mil pedidos.

Nessa quinta-feira (1º), o prefeito Eugênio Vilela e o secretário de Saúde Leandro Pimentel estiveram em reunião com os representantes dos laboratórios que prestam serviço ao município, Sônia Iunes (São Luiz) e Juliano Dias (São Geraldo) para acertar os detalhes do mutirão.

A partir de terça-feira (6), as pessoas que estão na lista de solicitações serão comunicadas pelo agente de saúde de seu bairro, quanto ao dia, local e horário para a realização dos exames.

De acordo com o cronograma preparado pela pasta, do dia 12 ao dia 24 de agosto, seis postos de coleta irão atender a população em quatro horários previamente estabelecidos: às 6h30; às 7h; às 8h e às 9h. As coletas serão realizadas todos os dias da semana, inclusive no feriado do dia 15 de agosto (quinta-feira).

Para informações complementares, o telefone de contato é o (37) 3329-1164.

Postos de Coleta

Laboratório São Luiz

_ Unidade “Med Center”: Rua Doutor Teixeira Soares, 284 – Sala 101, Centro.

_ Unidade “SL Center”: Rua Doutor Teixeira Soares, 433, Centro.

_ Unidade “Quinzinho”: Rua Neném Belo, 420.

_ Unidade “Ouro Negro”: Avenida Abílio Machado, 1046.

_ Unidade “Água Vermelha”: Rua Nossa Senhora da Abadia, 391

Laboratório São Geraldo

_ Sede do Laboratório – Rua Doutor Teixeira Soares, 355, Centro.

