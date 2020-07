O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, gravou vídeo no fim da manhã desta terça-feira (14), para anunciar a chegada de 12 novos respiradores mecânicos, recebidos hoje pela Secretaria Municipal de Saúde.

Esses importantes equipamentos serão usados para atendimento de pacientes que precisarem ser entubados em decorrência da infecção pelo novo coronavírus e são considerados essenciais para suporte de pacientes que apresentam quadros mais graves da doença.

Durante o vídeo, o chefe do Executivo explicou que os equipamentos não têm ligação com os 12 leitos de CTI recentemente credenciados para serem abertos na Santa Casa de Formiga. De acordo com o Eugênio, a chegada dos respiradores é fruto de um ofício por ele enviado no final de junho para a deputada federal Greyce Elias, que os conseguiu junto ao Ministério da Saúde.

“Os 12 novos respiradores serão utilizados pela nossa equipe da Secretaria Municipal de Sáude nesta guerra, que nós estamos travando e vamos vencer, contra o coronavírus”. Encerrou o prefeito.