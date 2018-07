A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settrans) em Divinópolis foi notificada por descumprir a lei nº 7.740/2013, sancionada no dia 29 de outubro de 2013, que prevê a publicação via site oficial da Prefeitura Municipal, de relatórios bimestrais contendo dados sobre as multas de trânsito aplicadas no município.

Segundo o vereador responsável pelo Projeto de Lei, Eduardo Alexandre de Carvalho (Solidariedade), conhecido popularmente como ‘Eduardo Print Júnior’, a secretaria nunca cumpriu a legislação e foi notificada por isso.

“Nós falamos com o secretário e ele disse que está mandando a relação de multas para o prefeito e a secretaria de Administração. Mas a lei é bem clara e diz que, além de publicar os relatórios, eles devem ser entregues à Câmara, assim como a Secretaria Municipal de Saúde faz quadrimestralmente”, explicou.