Uma secretária do vereador Jerson Braga Maia – vulgo Caxicó (PPS) foi morta a tiros na manhã desta quarta-feira (16), dentro do gabinete do parlamentar na Câmara Municipal de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela assessoria de imprensa da Câmara, a vítima estava trabalhando quando foi assassinada com ao menos cinco tiros.

Polícias Militar e Civil e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local e, conforme a assessoria de imprensa, o suspeito teria se trancado no gabinete e tentado se matar após o crime.

O vereador Caxicó é sogro do prefeito de Contagem, Alex de Freitas (PSDB). A Polícia Militar foi procurada para detalhar a ocorrência, mas ainda não se manifestou.