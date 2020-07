Em coletiva virtual na segunda-feira (20), o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Carlos Eduardo Amaral, apresentou a situação da covid-19 no estado e falou sobre a tendência de estabilização na curva de contágio, taxa de ocupação de leitos e outros dados estatísticos. Até o momento da coletiva, o estado havia registrado 94.132 casos confirmados da doença; 66.369 pessoas recuperadas e houve 2.004 óbitos.

Amaral reforçou que uma possível estabilidade não diminui a importância de manter os cuidados de prevenção à covid-19.

Taxas

De acordo com o secretário, no momento observa-se uma tendência de estabilização tanto na taxa de ocupação de leitos do estado, quanto na data de ocorrência dos óbitos.