A Secretaria Municipal de Educação e Esportes iniciará na segunda-feira (13), a entrega do “Kit Alimentação”, que está sendo disponibilizado às famílias dos alunos matriculados até o dia 31 de julho de 2021 na Rede Municipal de Ensino.

De acordo com o secretário de Educação e Esportes, Jaderson Teixeira, aproximadamente 5.394 kits foram preparados e serão entregues nas Escolas Municipais e nos Centros de Educação Infantil. A aquisição dos produtos para o Programa “Merenda em Casa” é regulamentada pela Lei Federal 13.987 de 07/04/2020, que foi publicada pelo Governo Federal devido à suspensão das aulas presencias como medida preventiva à proliferação do novo coronavírus (Covid-19) e por meio da Lei Municipal 5.637 de 01/06/2021.

A entrega dos alimentos será nas unidades de ensino em que os estudantes estão matriculados. A Secretaria Municipal de Educação e Esportes preparou um cronograma que deverá ser seguido para evitar aglomeração de pessoas. Os pais e/ou responsáveis deverão usar máscaras no momento do atendimento.

Os “Kits Alimentação” são compostos por:

Arroz (Tipo 1 – 5 quilos);

Óleo de soja (900 ml);

Açúcar (5 quilos);

Feijão carioca (1 quilo);

Biscoito doce (400 gramas);

Leite (1 litro);

Macarrão espaguete (1 pacote c/ 500 gramas).

Todos os Kits terão uma etiqueta com orientações de que as embalagens precisam ser higienizadas antes do armazenamento, como medida preventiva à Covid-19.

Cronograma de entrega do “Kit Alimentação”:

Horário: das 7h às 16 horas, na unidade de ensino em que o aluno está matriculado.

Dia 13/09 – segunda-feira: Estudantes matriculados nas turmas: “Crianças Pequenas 1” (1º Período) da Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental;

Dia 14/09 – terça-feira: Estudantes matriculados nas turmas: “Crianças Pequenas 2” (2º Período) da Educação Infantil, 2º e 6º Anos do Ensino Fundamental;

Dia 15/09 – quarta-feira: Estudantes matriculados nas turmas: “Bebês” (Berçário) da Educação Infantil, 3º e 7º Anos do Ensino Fundamental;

Dia 16/09 – quinta-feira: Estudantes matriculados nas turmas: “Crianças Bem Pequenas 1” (Maternal I) da Educação Infantil, 4º e 8º Anos do Ensino Fundamental;

Estudantes matriculados nas turmas: “Crianças Bem Pequenas 2” (Maternal II) da Educação Infantil, 5º e 9º Anos do Ensino Fundamental.

Fonte: Decom