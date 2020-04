A Secretaria Municipal de Fazenda, que funciona no prédio da Prefeitura, voltou nesta semana com os atendimentos ao público. O funcionamento será das 12h às 16h.

De acordo com a administração municipal, o uso de máscaras no local é obrigatório tanto para os funcionários quanto para o público.

Para a volta dos atendimentos, a pasta adotou as medidas de segurança em saúde para a prevenção à Covid-19. As pessoas são obrigadas a entrar usando máscaras e o local conta com álcool em gel disponível para colaboradores e público, além de fitas que colocam colaboradores e contribuintes em distanciamento.

A secretaria pede a colaboração do público que respeite as normas de segurança para que o serviço ocorra de forma eficiente e sem risco de contaminações entre as pessoas.