A Prefeitura realizou no sábado (29) o primeiro “Futsal Solidário”. O torneio ocorreu na quadra da Escola Municipal Papa Pio XII e teve como objetivo promover a interação entre os servidores municipais.

A disputa contou com a participação do prefeito Eugênio Vilela, secretários, funcionários e convidados. As secretarias montaram as equipes para disputar as nove partidas de futsal. As pastas participantes foram: Gabinete; Procuradoria; Secretaria de Saúde; Secretaria de Regulação Urbana; Secretaria de Gestão Ambiental e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Departamento de Licitação, que se juntaram para formar uma equipe.

Em uma ação de solidariedade, cada jogador levou alimentos não perecíveis que, por meio do Banco Municipal de Alimentos, foram disponibilizados para a Associação Missão Marta e Maria durante o torneio, no próprio local do evento. Foram entregues à entidade: 18 litros de óleo; 21 quilos de feijão; 13 quilos de macarrão; 7 quilos de açúcar; 18 quilos de arroz; 1 molho de tomate; 3 litros de leite; 1 caixa de suco e 1 pote de achocolatado.

A iniciativa foi do chefe de Gabinete, Alex Arouca, que agradeceu a todos que abraçaram a ideia e participaram da ação. “O evento superou as expectativas. Em uma manhã esportiva e sadia, conseguimos promover a socialização entre membros da Administração que, em geral, só se encontram no ambiente de trabalho e ainda ajudar uma entidade formiguense”, comentou.

O prefeito também ficou satisfeito com o resultado. “Foi uma ótima ideia. Esperamos que essa seja apenas a primeira de muitas edições. Para o ano que vem, já estamos pensando em uma maneira de ampliar o evento”.