O Secretário de Estado de Esportes, Arnaldo Gontijo, é o mais novo filiado ao Partido Republicano Brasileiro (PRB).

A filiação aconteceu na Sede do PRB estadual, em Belo Horizonte, quando Arnaldo agradeceu a confiança da executiva estadual e reforçou o compromisso com os ideais republicanos. “É uma grande honra poder fazer parte desse projeto que prioriza o desenvolvimento em todo o país.”

Arnaldo destacou o trabalho visando as eleições de 2018. “O PRB alcançou esse potencial e se fortaleceu em todo o país, buscando lideranças que atestam esses ideais. Assim queremos caminhar.”

O presidente do PRB Minas, deputado Gilberto Abramo, vê com expectativa a filiação de Arnaldo, para somar aos projetos do partido no estado. “Temos a confiança de que podemos trabalhar buscando o crescimento com qualidade, fazendo a diferença em todas as regiões do Estado.”

O secretário-geral do PRB, deputado Carlos Henrique, destacou a importância da união. “Um partido só é forte se atingir essa unidade, por isso acreditamos que Arnaldo estará honrando o nome da PRB à frente da Secretaria de Esportes.

A solenidade também contou com a presença do secretário-adjunto de Esportes, Ricardo Sapi, do vereador Jorge Santos, coordenador estadual do PRB Juventude, Mateus Braga, coordenador do PRB Sul de Minas, Harley Fabianyl, e outras lideranças republicanas.

Democracia e esportes

Sobre suas ações à frente da secretaria, Arnaldo falou sobre a importância dos projetos esportivos e a democratização do acesso a várias modalidades. “Trabalhos priorizando o acesso pleno aos esportes, incentivando e valorizando potenciais. Isso inclui não somente os jovens, mas todas as idades”, salienta.

Para Arnaldo, é preciso aliar essas ações ao trabalho do PRB. “Acredito que as mudanças que o país almejam passam pelas reformas dentro dos partidos e os ideais republicanos testificam a democracia e o desenvolvimento.”