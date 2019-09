O secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, esteve em Formiga na manhã desta sexta-feira (6) em uma visita à Santa Casa de Caridade da cidade, onde foi recebido por autoridades locais.

“Fiquei bastante impressionado com a estrutura do hospital, acredito que existe um grande potencial aqui”, comentou depois de conhecer as dependências da instituição. Carlos Eduardo falou também sobre os próximos passos da Gestão do Estado para com a Santa Casa. “É importante pensar em progressão. Obras e melhorias são sempre necessárias, mas devemos ter planejamento e agir com comprometimento, com pelo menos um mínimo de qualidade”.

Carlos Eduardo abordou ainda a questão de a Santa Casa de Formiga ser referência na região e atrair pacientes de municípios vizinhos, o que chamou de turismo da saúde. Segundo ele, ter um hospital desse porte agrega valor ao município, o que pode gerar mais recursos para a Saúde na cidade.

O secretário ouviu as demandas da gestora da Santa Casa, Myriam Araújo Coelho, que falou sobre as dívidas da instituição e dos planos para os próximos meses. O prefeito Eugênio Vilela também aproveitou a oportunidade para expor as dificuldades do município e mostrar que os obstáculos encontrados ao longo do caminho estão sendo superados. “Sei muito bem como está a situação do Estado, pois passei por situação semelhante quando assumi a administração municipal. Porém, sei também que é importante ter empenho e boa vontade para lidar com todas essas adversidades. Hoje, já estamos trilhando um caminho diferente e espero que o Governo de Minas também conquiste suas vitórias”, salientou o prefeito.