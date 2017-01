O Estado de Minas Gerais será parceiro de Formiga no fomento ao turismo na cidade, segundo a Prefeitura. Essa promessa é do secretário de estado de Turismo, Ricardo Faria. Ele visitou Formiga nesta segunda-feira (23), se reuniu com o prefeito Eugênio Vilela e ainda conheceu alguns pontos turísticos da cidade, em especial a região do Lago de Furnas.

No Gabinete do prefeito, Ricardo teve a oportunidade de conversar também com membros da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com o advogado Mozar Arantes e com o vereador Marcelo Fernandes, que promoveu a visita. Todos os presentes ficaram animados com a possibilidade de Formiga receber investimentos na área do turismo.

“Recebi a visita do prefeito Eugênio Vilela e do vereador Marcelo Fernandes em meu gabinete recentemente e fiquei animado com a proatividade e a criatividade deles em elaborar planos para o desenvolvimento do turismo. Estou aqui em Formiga para estreitar relações e estabelecer parcerias que sejam benéficas para o município e, em consequência, para o Estado”, comentou Ricardo.

Eugênio explicou que o Departamento de Turismo do Município já está elaborando uma série de iniciativas para fomentar a área em Formiga. “Já temos algumas ações previstas para o turismo em Formiga. No entanto, se conseguirmos apoio do Governo Estadual, o investimento pode ser maior ainda. Agradeço ao secretário por vir à nossa cidade e comprovar que o potencial que nós, formiguense, tanto vimos por aqui, é verdade”, observou o prefeito.