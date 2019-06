A pedido dos vereadores Joice Alvarenga/PT, Marcelo Fernandes/PCdoB, Flávio Martins/PSC e Cabo Cunha/PMN, o secretário municipal de Gestão Ambiental, Leyser Rodrigues Oliveira, fez uso da tribuna da Câmara Municipal na reunião ordinária dessa segunda-feira (10).

Os vereadores solicitaram a presença do secretário para que ele prestasse esclarecimentos sobre o excesso de mato e sujeira no município. No entanto, no início de sua explanação, Leyser falou sobre a situação das lagoas formiguenses, explicando o motivo delas estarem tomadas por plantas aquáticas e as medidas que a Prefeitura pretende tomar para solucionar o problema.

Em detalhes, o responsável pela pasta, explicou qual é a real situação da região e quais são os procedimentos necessários para a sua recuperação. Na ocasião, Leyser respondeu a questionamentos dos edis e entregou ao vereador Sidney Ferreira/PDT um documento contendo respostas ao pedido de informações protocolado, na tarde de segunda, no Gabinete do prefeito Eugênio Vilela.

Membros do projeto “Salve a Lagoa” compareceram à reunião e se mostram satisfeitos com a iniciativa da atual gestão. “Como morador da região e integrante do ‘Salve a Lagoa’ fiquei muito animado e esperançoso com a explanação feita pelo secretário, que mostrou a situação da lagoa e explicou os motivos que fizeram com que a situação chegasse a este ponto. Os trabalhos propostos pela Prefeitura mostram que nem tudo está perdido. Aguardamos, agora, que os vereadores tenham consciência e apoiem este importante projeto para Formiga”, comentou Américo Portela Neto (Netinho Portela).