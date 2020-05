O governo de Minas Gerais não descarta a possibilidade de adotar lockdown, o isolamento total do Estado, caso o número de contaminados pela Covid-19 aumente de maneira agressiva. Até o momento, Minas tem 111 mortes confirmadas pelo novo coronavírus.

A informação é do secretário de Governo, Igor Eto. “Os dados são revisados diariamente, e toda medida necessária será tomada se for preciso”, disse em entrevista coletiva que aconteceu no início de tarde desta sexta-feira (8).

Ele acredita que, neste momento, ainda não há necessidade de fechamento total em Minas, como vem sendo estudado em outros Estados. “Estamos tendo perdas, mas os números estão caminhando dentro do controle”, garante.

Quase 20 cidades em cinco Estados já utilizam essa estratégia de isolamento forçado em função do avanço do coronavírus. O Rio de Janeiro foi o primeiro Estado da região Sudeste a iniciar esse processo, em Niterói e em Bangu.