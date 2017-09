O secretário de Obras de Formiga, Flávio Passos, esteve na cidade de Bom Despacho na quarta-feira (30) para conhecer o funcionamento do trânsito.

De acordo com a Secretaria de Comunicação de Formiga, Bom Despacho é um município que conseguiu bons resultados com a municipalização do trânsito. Com organização e regras claras que garantem fluidez no tráfego, se tornando exemplo para os demais municípios.

Flávio foi acompanhado pelo engenheiro civil Luciano Aparecido Chagas, que é o responsável pelo trânsito em Formiga e foi cedido pela BHTrans, empresa na qual é supervisor de Estudos de Mobilidade, e pelo assessor jurídico da Prefeitura, Dênio Dutra.

O principal objetivo da visita foi conhecer o processo elaborado para a municipalização do trânsito, trocar experiências e avaliar possíveis alternativas para montar o corpo técnico e o de agentes.

O secretário foi recebido pelo prefeito de Bom Despacho, Fernando Cabral, pelo secretário de Trânsito e Defesa Social, Renato Pontes, e pela chefe de Gabinete, Dinoralva Gontijo. Flávio conheceu a área de estacionamento rotativo, na praça da região central, e a Escola do Servidor Público, onde são ministrados treinamentos, inclusive para os agentes de trânsito.

De acordo com Luciano Chagas, a cidade está bem estruturada em relação ao gerenciamento do trânsito, com tudo bem organizado. O município possui um convênio com a Polícia Militar, que atua também como agente de trânsito. “Vimos perspectiva até de a escola deles poder dar treinamento para nossa equipe quando ela for montada. Ainda foi tratada toda a parte de engenharia de trânsito, gerenciamento de outros tipos de transporte, como táxi, mototáxi, transporte escolar, dentre outros assuntos. Em geral, pudemos ver que a municipalização deu ótimos resultados”, comentou Luciano.

A Prefeitura de Bom Despacho também disponibilizou para Formiga a documentação utilizada na municipalização. “Ela poderá nos servir de base para quando elaborarmos o nosso projeto de municipalização do trânsito”, explicou Flávio.

De acordo com os representantes formiguenses, a visita foi muito proveitosa e puderam ter uma noção do caminho que uma cidade de porte parecido ao de Formiga percorreu para municipalizar o trânsito.