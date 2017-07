O público presente, diferentemente do ocorrido em falas anteriores de outros secretários, esteve impedido de fazer questionamentos ou esclarecer eventuais dúvidas.

De acordo com Flávio, a secretaria conta atualmente com 150 servidores, destes, 52 prestam serviços nas guaritas, 11 no Terminal Rodoviário, 19 na manutenção rural, 30 na manutenção urbana, 2 servidores na iluminação pública, 15 na administração, 8 na ronda, 2 no trânsito, e 11 servidores estão afastados.

Contratos

Em relação aos contratos, afirmou:“estes se referem a obras para a construção do Creas, Proinfância no Geraldo Veloso, ETE, pavimentações de vias, operação tapa buracos, revitalização da Praia Popular, manutenção de vias rurais e urbanas”.

Manutenção da iluminação pública

O secretário lembrou que a cidade de Formiga conta com 8.971 pontos de iluminação nas zonas urbana e rural e, atualmente, a Secretaria de Obras é a responsável por tal manutenção. De janeiro a maio deste ano, houve cerca de 900 reclamações. Os telefones para solicitação de reparos são: 3329-1831 e 3329-1846.

Como este número, 900 pontos sem funcionamento ainda neste momento, fica a dúvida com relação aos trabalhos que vem sendo executados, pois, apesar destes, o número não diminuiu se comparado aquele apresentado pelo mesmo secretário, há meses.

Sobre o assunto, o secretário se valeu da fala do estagiário Samuel Leite, responsável pelo atendimento deste setor, inclusive sendo ele o desenvolvedor do projeto que irá monitorar todo o sistema remotamente.

Calçamento de ruas

Flávio informou que a empresa Niemayer concluiu o trabalho de calçamento em sete ruas e no contrato firmado inicialmente, eram previstas 22 via a receberem pavimentação.“Hoje essa empresa está com problemas financeiros e está aguardando receber o que lhe é devido, para se remobilizar novamente. O contrato está vigente e estamos administrando isso, pois o rompimento desse contrato agora seria pior. A Caixa Econômica deve liberar o pagamento para a empresa na próxima semana”.

De acordo com o secretário, a prioridade está voltada nos bairros com problemas mais críticos. Ele citou como exemplo uma via no bairro Nossa Senhora de Lourdes que conta com 141 buracos.

Maquinários

Flávio Passos explicou que a Prefeitura dispõe de um maquinário mais antigo e de parte de outro que foi adquirido recentemente. Atualmente, a Secretaria possui duas motoniveladoras quebradas que estão aguardando peças e três em recuperação, duas carregadeiras e uma retroescavadeira.

Acesso ao bairro Cidade Nova

Além de recuperar as calçadas ao longo dos rios Formiga e Mata cavalo, Flávio disse que a via que dáacesso ao bairro Cidade Nova também será recapeada. A ideia é fazer no local uma ciclofaixa de um lado e uma calçada do outro. A verba para isto destinada é em torno de R$700 mil.

Criação de cargos

A vereadora Joice Alvarenga questionou sobre a criação de cargos na secretaria, citando como exemplo o de assessor de projeto de engenhariae fiscalização. Justificando, o secretárioinformouque está sendo implementada a municipalização do trânsito e para tal, precisa de uma pessoa que tenha experiência nesta área. “Eu propus uma troca, tirando duas funções e colocar essa de assessor, para nos auxiliar na questão do trânsito. Em relação ao concurso público, disse que sempre houve uma redução de custos e assim sendo,se ele colocar o título de engenheiro como cargo, tem que pagar o valor que a lei exige. Usa-se o cargo de assessor de engenharia exatamente por essa questão. O ideal seria que fossem concursados e cumprissem um horário pleno”.

Falta de estacionamento

Wilse Marques em sua fala destacou o problema sobre a falta de estacionamento no centro da cidade. De acordo com ela, existe muito estacionamento para carga e descarga e o horário para essa finalidade deveria ser limitado. Wilse solicitou ao secretário um reestudo sobre o assunto ecobrou sobre a falta de atendimento relativo à manutenção de vias no distrito de Pontevila. O secretário afirmou que duas ruas naquela região estão programadas para receberem pavimentação e outras melhorias nos próximos dias.