A Secretaria Municipal de Saúde registrou, nas últimas duas semanas, 66 notificações de casos prováveis por dengue em Formiga.

Em virtude do aumento das suspeitas da doença, o secretário da pasta, Leandro Pimentel, faz um alerta à população.

De acordo com o secretário, para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, é preciso a colaboração da população em manter seus quintais limpos, não deixar água parada em recipientes, calhas e caixas d’água destampadas, locais onde são facilmente encontrados focos do mosquito.

Na ocasião, em decorrência do carnaval, Leandro e o agente de Endemias, André Paixão falaram sobre a distribuição de preservativos, que está ocorrendo durante esta semana nas UBS’s e no Setor de Epidemiologia da Secretaria de Saúde. No dia 1º de março, o material será distribuído também em clubes e nos maiores supermercados da cidade.