Redação Últimas Notícias

O secretário de Saúde de Formiga, José Geraldo Pereira (Geraldinho da Saúde), assume nesta terça-feira (5) a administração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto, em Divinópolis.

Conforme antecipado pelo Últimas Notícias no dia 9 de novembro, José Geraldo assume a unidade no lugar de José Orlando Fernandes Reis que estava cumprindo o período de aviso prévio.

O prefeito Eugênio Vilela deverá anunciar ainda nesta terça-feira, o nome do substituto de Geraldo na Secretaria de Saúde em Formiga. O Últimas Notícias foi informado de que, provavelmente, quem deverá assumir o cargo é a secretária adjunta da pasta, Denise Meneses Mota.

Geraldinho afirma que assumirá o cargo temporariamente e pretende atuar na transição da atual gestão compartilhada entre Prefeitura de Divinópolis e Santa Casa de Caridade de Formiga para uma gestão única, pelo município. “A UPA enfrenta problemas graves, que geraram a recente redução nos atendimentos por falta de pagamentos dos médicos e ainda ameaçam o pleno atendimento à população. Diante disso, como fui convidado pela Santa Casa de Formiga e incentivado pelo Ministério Público de Minas Gerais a assumir a superintendência, vou me afastar temporariamente da Secretaria de Saúde para intermediar a transição, com foco em claro e amplo diálogo com a Promotoria e a Prefeitura”, explicou Geraldo.

IMPRIMIR