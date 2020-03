Em um vídeo divulgado nas redes sociais da Prefeitura de Formiga, o secretário de Saúde, Leandro Pimentel, acompanhado da médica pediatra Vanessa Carvalho Lima, esclarece o boato a respeito da notificação de um segundo caso de coronavírus na cidade.

De acordo com Leandro, a disseminação da falsa informação por meio de um áudio amplamente compartilhado pelo aplicativo WhatsApp se deu a partir da entrada de uma criança na Unidade de Pronto Atendimento da cidade (UPA) com sintomas gripais, porém foram feitos exames e não há nenhuma suspeita relacionada ao Covid-19.

No vídeo, a médica explica que nessa época do ano é normal que crianças apresentem sintomas gripais, como febre, coriza, tosse, mas que o caso que deu entrada na UPA, não há nenhuma relação com a pandemia mundial. “A criança tem um quadro de rinossinusite que está sendo tratado e ela está bem”, informou a médica.

A população deve manter cuidados de hiegiene e estar atenta ao noticiário com respeito a evolução dos casos, mas evitar disseminar informações que não sejam confirmadas.