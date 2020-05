O dia 6 de junho é bastante expressivo para os moradores de Formiga, por se tratar da data em que, anualmente, se comemora a emancipação político-administrativa. Em 2020, além dos 162 anos da cidade, o dia marcará a previsão da Secretaria Estadual de Saúde para o pico da pandemia de coronavírus em Minas Gerais.

O secretário responsável pela pasta Carlos Eduardo Amaral, informou a data em em resposta ao G1 durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (4). As projeções levam em conta os últimos dados da pasta e são reavaliadas diariamente.

“O ideal seria que não tivéssemos pico. Toda vez que falamos de picos, falamos de sobrecarga, de aumento de demanda da capacidade assistencial. De uma forma geral, com as medidas de distanciamento e uso de máscaras, queremos ir, progressivamente, distanciando o pico. Mantendo o que estamos orientando, queremos que o pico seja o menor possível e que se alongue no tempo”, disse Amaral.

Esse pico pode ser antecipado, caso haja uma redução no isolamento social. Segundo o secretário de Saúde, durante o feriado prolongado as pessoas ficaram mais em casa do que nos dias da semana. Mesmo assim, a movimentação — monitorada por software — mostra uma redução no distanciamento social em relação a quando ele foi orientado, no fim de março.