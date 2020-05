O secretário-geral da CBF, Walter Feldman participou ao vivo do “Troca de Passes” deste domingo (17).

Em videoconferência no programa, o dirigente revelou que a entidade foi procurada por algumas federações com o objetivo de cancelarem os seus campeonatos estaduais em 2020, em função da pandemia do coronavírus.

Porém, a confederação está orientando para evitar este cenário, que afetaria nos próprios critérios de classificação para a Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro.

“Nós vamos ajudar, orientar, mas existe uma realidade cuja deliberação deve se dar no plano estadual. Alguns, inclusive, pensam em cancelar os campeonatos. Para nós seria um problema, à medida em que os campeonatos estaduais têm uma incidência particularmente na Série D. Queremos que isso seja feito em processo de conexão, de sequência, e estamos orientando no sentido de que nenhum campeonato seja cancelado. Mas evidentemente vai ser uma deliberação de cada federação”.

Outro assunto abordado na entrevista foi o suposto caso de “desvio” da verba repassada pela CBF ao futebol feminino. Em reportagem publicada nesta semana o GloboEsporte.com revelou que, dos R$ 3,7 milhões distribuídos aos 52 times da Série A1 e A2 do Brasileirão Feminino, a maioria não transferiu o pagamento para as jogadoras. Feldman explicou que o dinheiro foi cedido para cobrir os salários das atletas, com exigência de prestação de contas, e anunciou que a denúncia já está sendo investigada.

“Quando a CBF no início da pandemia repassou aquele recurso para a Série C, Série D, para o feminino, fez um ajuste em relação à arbitragem, isentou a taxa de registro… Ou seja, um pacote que o presidente Rogério Caboclo ofereceu exatamente para aqueles segmentos do futebol mais desprotegidos, que não têm contratos em direitos de transmissão, eventualmente têm um ou outro patrocinador e não têm nada hoje em relação à bilheteria. Era justamente para dar a sustentação aos atletas, para que eles (clubes) pudessem ter um mínimo de condições de, chegando o reinício do campeonato, os plantéis estivessem mantidos”.

“Nós repassamos esses recursos evidentemente com prestações de contas, mas não podemos ter uma ingerência administrativa no clube. Aqueles locais, particularmente em relação ao feminino, que estamos recebendo informações e denúncias de que não foram repassados para as atletas, nós estamos conferindo e solicitando para que isso seja feito. Futebol feminino para nós é prioridade absoluta para nós também”, concluiu.

Fonte: Globo Esporte