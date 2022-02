O secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, indicou, em vídeo divulgado na tarde desta terça-feira (22), que o governo de Minas vai abrir negociação com as forças de segurança para tratar da recomposição salarial de 24%, principal reivindicação da categoria que entrou em greve na segunda-feira (21).

Greco, no entanto, não informou detalhes como as datas das reuniões ou qual é a proposta do governo. “Acabamos de participar de uma reunião a tarde toda com o nosso governador Romeu Zema. […] Foram definidas agendas prioritárias para a resolução da questão da nossa recomposição salarial para os próximos dias”, afirmou ele na gravação.

Pouco tempo depois da divulgação do vídeo, a assessoria de imprensa de Zema informou que o governador cancelou as agendas que teria na quarta-feira (23) nas cidades de Cataguases e Leopoldina, na Zona da Mata. “Neste momento, o governador estará empenhado na solução das demandas relacionadas à segurança pública”, diz o texto divulgado pelo Palácio Tiradentes.

Na segunda-feira (21), as forças de segurança fizeram um protesto em Belo Horizonte, que contou com a participação de agentes vindo do interior, para cobrar a recomposição e também marcar oposição ao Regime de Recuperação Fiscal, pauta vista como essencial por Zema. Ao fim do movimento, as entidades representantivas da categoria decidiram entrar em greve.