Na próxima quarta-feira (7), o prefeito eleito de Formiga, Eugênio Vilela, e o vice-prefeito eleito, Cid Corrêaconcederão entrevista à imprensa para anunciarem os nomes dos secretários e adjuntos que farão parte da gestão 2017/2020.

O encontro será na sede do Lions Clube, a partir das 9h, um dia após a diplomação do prefeito, vice e vereadores eleitos, que ocorrerá na terça-feira (6), no salão Walmor Borba, no Unifor-MG.

Eugênio irá explanar ainda, sobre algumas ações que vai desenvolver em seu governo.

Os ocupantes de demais cargos comissionados serão definidos apenas após o início do governo.

Em outubro Eugênio Vilela nomeou uma equipe de transição para acompanhar a atual situação da administração municipal possibilitando a elaboração do plano de gestão a ser aplicado a partir do ano que vem. A lista foi publicada, por meio da portaria nº3107 no dia 14 de outubro no Diário Oficial da Associação Mineira de Municípios Mineiros (AMM).