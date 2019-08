Redação Últimas Notícias



Nas últimas semanas Formiga estava em situação de alerta para secura do ar com registro de umidade na casa dos 30%. Nesta semana, o município pode entrar em estado de atenção. De acordo com o Instituto Climatempo, a situação ficará mais crítica e a umidade deve ficar abaixo dos 30%. Para se ter noção a umidade relativa do ar recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 60%.

A secura extrema será registrada nesta terça e quarta-feira (27 e 28) quando os índices deverão atingir 28% e 22% respectivamente.

De acordo com o instituto, não há previsão de chuva para a cidade. A última semana do mês de agosto será marcada por noites frias e dias mais quentes. Os ventos típicos do mês provocarão baixa sensação térmica que acirrará o frio noturno. A mínima esperada é de 11°C. Durante o dia as temperaturas sobem gradativamente e as tardes serão amenas com máxima de 29°C.

Cuidados



Para minimizar os efeitos do tempo seco é importante dormir em ambientes bem arejados e umedecidos, com toalhas molhadas ou umidificador de ar. Recomenda-se, ainda, evitar banhos quentes, que ressecam a pele, e o uso de ar-condicionado, porque ele retira umidade do ambiente.