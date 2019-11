A Associação Mão Amiga está executando uma série de ações destacando a importância da prevenção do câncer de próstata para a população masculina formiguense.

Desde sexta-feira (1º), quem transita à noite pela rua Marechal Deodoro percebe que o prédio da entidade está com a iluminação azul.

A iluminação especial foi implementada com o uso de folhas de gelatina azul, com o objetivo de levar a mensagem de prevenção e diagnóstico precoce a centenas de pessoas que passam por ali.

Quem visita a associação também percebe a campanha do lado de dentro. Para enfatizar o movimento que ocorre em nível mundial, além da iluminação e da decoração, a Mão Amiga está preparando uma ação para o dia 14. O evento acontecerá no Centro de Convivência do Idoso, no bairro Alvorada.