Na próxima sexta-feira (25), será entregue à comunidade que vive no bairro Souza e Silva e adjacências, a sede do Centro de Referência da Assistência Social (Cras III.)

Segundo a Prefeitura, o imóvel que sedia o Cras foi recebido da administração passada sem a estrutura necessária para a prestação dos serviços à população. Por isso, foi constatada a necessidade de reforma, que foi concluída recentemente. Os atendimentos do Cras na região foram iniciados neste ano e feitos temporariamente na antiga creche local.

No início do ano, a equipe também não contava com todos os profissionais necessários. Contudo, ao longo do primeiro semestre, o grupo de servidores do Cras foi montado e hoje está completo.

A festa de entrega do imóvel terá pula-pula, recreação, distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças, aferição de pressão arterial para os adultos, além da apresentação de um grupo de capoeira e de músicos da Escola Municipal de Música Eunézimo Lima (Emmel). Também serão prestados esclarecimentos sobre os serviços oferecidos pelo Cras.

O secretário municipal de Desenvolvimento Humano, Jaderson Teixeira, convida toda a comunidade para participar da festa. “A celebração dos moradores daquela região tem de ser grande mesmo, pois a efetivação do centro deixa de ser uma promessa e se torna um serviço à comunidade. O Cras irá garantir a proteção básica à população através dos serviços que serão prestados”.

A nova sede do Cras III fica à Rua José Alexandre de Oliveira, 102, no Bairro Souza e Silva.