A Prefeitura de Formiga adquiriu, com recursos próprios, um sistema de monitoramento que foi instalado na sede do Tiro de Guerra 04-030.

Câmeras que registram imagens em alta definição foram instaladas em pontos estratégicos da edificação na qual estão arquivados registros históricos dos 73 anos de fundação do TG, dados dos mais de 11 mil atiradores que prestaram o serviço militar obrigatório na unidade, além de diversos materiais de uso militar.

De acordo com o subtenente e chefe de instrução, Licielo Romero Vieira, o sistema auxiliará a equipe no acompanhamento diário da rotina dos militares. “Todos os recursos para a aquisição e instalação dos aparelhos de monitoramento foram disponibilizados pelo Executivo formiguense, que é o gestor do Tiro de Guerra e cumpre, assim, objetivos primordiais junto à sociedade”, explicou.